Через ремонтні роботи у Житомирі будуть перебої з водопостачанням та електрикою (АДРЕСИ)

Через ремонтні роботи, які проводять працівники КП «Житомирводоканал» та міського РЕМу, у Житомирі будуть перебої з водопостачанням та електроенергією. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.

Зокрема, 22 березня бригади водоканалу проводять аварійно-відновлювальні роботи на водогоні міста за такими адресами:

перехрестя вул. Івана Сльоти / вул. Гоголівська;

вул. Покровська (від вул. Лесі Українки до вул. Михайла Грушевського);

пров. 5-й Польовий, 16;

вул. Святослава Ріхтера, 6а;

вул. Закам'янська, 18;

с. Дениші, вул. Незалежності, 1;

вул. Героїв Пожежних, 67б;

вул. Бондарна, 4;

вул. Гетьмана Самойловича, 10.

У зв’язку з ремонтними роботами на електромережах міста електропостачання тимчасово відключать за такими адресами:

вул. Київська 106, 110,

майдан. Мистецькі Ворота 7, 6

провулок. Вацківський

провулок. Крилова

Санаторна 8,12, 8А

вул. Соснова 1, 10, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 16/10, 18, 1А, 2/1, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 3, 3А, 5, 7, 8, 9А, 10а

пров. 1-й Сосновий 10, 11, 11А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

пров. 2-й Сосновий 4, 5, 6, 7, 9, 9/15

пров. Давидівський 2/14Б, 5, 6

пров. Федора Терещенка 1, 11, 13/10, 17, 19, 19А, 2, 25, 27, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 9

провулок. Федора Терещенка

вул. Героїв Базару 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49/1

вул. Зелена 2-32, 1-27а

пров. 2-й Хвойний 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 8, 8/18

пров. Цілинний 1-21, 2-20

вул. Євгена Коновальця 34-44б, 53-59, 55/21

пров. 2-й Санаторний 1/13, 9

пров. Лікарський 14, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 2А, 3, 4, 7

проїзд. 2-й Богунський

вул. Митрополита А. Шептицького 3-35, 4-40

вул. Романа Шухевича 30, 34, 33

вул. Михайлівська

вул. Велика Бердичівська 17, 19

майдан ім. С.П. Корольова 8

вул. Лятошинського Бориса

вул. Північна 24А

вул. Саєнка 134 - 235, 210-245

вул. Смоківка 18, 186 А, 373 А

вул. Юрія Немирича 3, 7, 9

пров. Ділянка 9

пров. Північний 19, 20 А, 8 А

пров. Саєнка 13 А, 15 В, 5А, 34- 52

проїзд. Поліський 2А, 3, 4, 5, 7, 7А

шосе. Київське 100 -128, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90 А, 92, 94, 96, 98, 126, 84, 98, 129, 131

вул. Коростишівська

проїзд. Інститутський

с. Вереси

вул. Смоківка 363

пров. ДІЛЯНКА 107, 13А, 232, 279, 298, 361, 378, 445, 6

вул. Північна 22

вул. Світинська 11, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 39

пров. 2-й Степовий 2, 3, 4, 4А, 6

проїзд. Новоселів

пров. 2-й Степовий

проїзд. Радомишльський

проїзд. Професора Арциховського 10, 20, 3

проїзд. Радомишльський 1, 12, 9, 14, 34

хутір Затишшя 1, 10, 12, 13А, 14, 23А, 4, 6, 7, 8, 9

вул. Фруктова 1А, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 6/2, 10, 10/2, 12/1, 14, 8/1

пров. 2-й Фруктовий

пров .1-й Фруктовий

пров. 3-й Фруктовий

пров. 4-й Фруктовий

пров. 1-й Паровозний 1, 1А, 3/4, 4, 5/2, 6, 7, 7А, 7В, 8, 9, 9А

пров. 2-й Паровозний 10, 3, 5, 6, 7, 8

шосе. Київське 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13Б, 15, 15А, 17, 17/1

майдан. Привокзальний

Відновлять електро та водопостачання після завершення ремонтних робіт.