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Через ремонтні роботи у Житомирі будуть перебої з водопостачанням та електрикою (АДРЕСИ)

Через ремонтні роботи, які проводять працівники КП «Житомирводоканал» та міського РЕМу, у Житомирі будуть перебої з водопостачанням та електроенергією. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.


Зокрема, 22 березня бригади водоканалу проводять аварійно-відновлювальні роботи на водогоні міста за такими адресами:

  • перехрестя вул. Івана Сльоти / вул. Гоголівська;

  • вул. Покровська (від вул. Лесі Українки до вул. Михайла Грушевського);

  • пров. 5-й Польовий, 16;

  • вул. Святослава Ріхтера, 6а;

  • вул. Закам'янська, 18;

  • с. Дениші, вул. Незалежності, 1;

  • вул. Героїв Пожежних, 67б;

  • вул. Бондарна, 4;

  • вул. Гетьмана Самойловича, 10.

У зв’язку з ремонтними роботами на електромережах міста електропостачання тимчасово відключать за такими адресами:

  • вул. Київська 106, 110,

  • майдан. Мистецькі Ворота 7, 6

  • провулок. Вацківський

  • провулок. Крилова

  • Санаторна 8,12, 8А

  • вул. Соснова 1, 10, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 16/10, 18, 1А, 2/1, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 3, 3А, 5, 7, 8, 9А, 10а

  • пров. 1-й Сосновий 10, 11, 11А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

  • пров. 2-й Сосновий 4, 5, 6, 7, 9, 9/15

  • пров. Давидівський 2/14Б, 5, 6

  • пров. Федора Терещенка 1, 11, 13/10, 17, 19, 19А, 2, 25, 27, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 9

  • провулок. Федора Терещенка

  • вул. Героїв Базару 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49/1

  • вул. Зелена 2-32, 1-27а

  • пров. 2-й Хвойний 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 8, 8/18

  • пров. Цілинний 1-21, 2-20

  • вул. Євгена Коновальця 34-44б, 53-59, 55/21

  • пров. 2-й Санаторний 1/13, 9

  • пров. Лікарський 14, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 2А, 3, 4, 7

  • проїзд. 2-й Богунський

  • вул. Митрополита А. Шептицького 3-35, 4-40

  • вул. Романа Шухевича 30, 34, 33

  • вул. Михайлівська

  • вул. Велика Бердичівська 17, 19

  • майдан ім. С.П. Корольова 8

  • вул. Лятошинського Бориса

  • вул. Північна 24А

  • вул. Саєнка 134 - 235, 210-245

  • вул. Смоківка 18, 186 А, 373 А

  • вул. Юрія Немирича 3, 7, 9

  • пров. Ділянка 9

  • пров. Північний 19, 20 А, 8 А

  • пров. Саєнка 13 А, 15 В, 5А, 34- 52

  • проїзд. Поліський 2А, 3, 4, 5, 7, 7А

  • шосе. Київське 100 -128, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90 А, 92, 94, 96, 98, 126, 84, 98, 129, 131

  • вул. Коростишівська

  • проїзд. Інститутський

  • с. Вереси

  • вул. Смоківка 363

  • пров. ДІЛЯНКА 107, 13А, 232, 279, 298, 361, 378, 445, 6

  • вул. Північна 22

  • вул. Світинська 11, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 39

  • пров. 2-й Степовий 2, 3, 4, 4А, 6

  • проїзд. Новоселів

  • пров. 2-й Степовий

  • проїзд. Радомишльський

  • проїзд. Професора Арциховського 10, 20, 3

  • проїзд. Радомишльський 1, 12, 9, 14, 34

  • хутір Затишшя 1, 10, 12, 13А, 14, 23А, 4, 6, 7, 8, 9

  • вул. Фруктова 1А, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 6/2, 10, 10/2, 12/1, 14, 8/1

  • пров. 2-й Фруктовий

  • пров .1-й Фруктовий

  • пров. 3-й Фруктовий

  • пров. 4-й Фруктовий

  • пров. 1-й Паровозний 1, 1А, 3/4, 4, 5/2, 6, 7, 7А, 7В, 8, 9, 9А

  •  пров. 2-й Паровозний 10, 3, 5, 6, 7, 8

  •  шосе. Київське 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13Б, 15, 15А, 17, 17/1

  • майдан. Привокзальний

Відновлять електро та водопостачання після завершення ремонтних робіт.

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