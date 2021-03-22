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Влетіли під фуру: у Коростишеві у ДТП загинуло троє молодих людей, серед них неповнолітня дівчина

Троє молодих людей загинули внаслідок ДТП у Коростишеві, про це у ході брифінгу повідомив начальник ГУНП області Юрій Олійник, передає кореспондент "Замкової гори".

Аварія сталась вчора близько першої години ночі у Коростишеві. 20-річний хлопець, перебуваючи за кермом автомобіля "Фольксваген Пасат" вирішив здійснити випередження попутного легковика. Втім під час маневру сталось бокове зіткнення, внаслідок чого "Фольксваген" влетів у колесовідбійник, а потім протаранив припарковану на узбіччі дороги фуру.

Внаслідок аварії водій легковика та двоє пасажирів - 21-річний хлопець та 16-річна дівчина загинули на місці події. Третього пасажира - 21-річного хлопця шпиталізували до лікарні, у нього у крові виявили 1,99 проміле алкоголю.

За словами єдиного, хто вижив у ДТП, перед аварією компанія вживала алкоголь на околиці Коростишева, після цього загиблий водій рухався дорогою із значним перевищенням швидкості.

Нині всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження.
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