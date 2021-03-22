Жителі Житомирщини в онлайн режимі можуть перевірити ремонт будь-якої дороги “Великого будівництва"

Стежити за ремонтом доріг за президентською програмою «Велике будівництво» можна цілодобово та з будь-якої географічної точки. Укравтодор веде у відкритому доступі інтерактивну карту дорожніх робіт. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА.
Інтерактивну мапу запустили ще на початку 2020 року й відтоді вона оновлюється в режимі реального часу.
Варто зазначити, що фінансування дорожнього фонду Житомирської області у 2020 році перевищило 2 млрд грн, із них 761 млн грн було виділено на дороги державного значення та 1,3 млрд грн – на дороги місцевого значення.
За результатами програми, у 2020 році влаштовано нове асфальтобетонне покриття на дорогах області загальною протяжністю 184 км.
Відремонтовано та побудовано 41,6 км автодоріг державного значення та 142,15 км місцевих й комунальних доріг у населених пунктах між містами і селами області.
Розпочаті у минулому році роботи ще на 6 об’єктах загальною протяжністю 10,7 км знаходяться на стадії завершення.
Загальний обсяг робіт з влаштування автодоріг, які тривали впродовж 2020 року, вже найближчим часом складе 194,15 км.