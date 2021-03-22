Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
 
  • 13:17 – У Львові кришка люка вилетіла з-під коліс авто ДСНС і вбила 11-річного хлопчика 
  • 12:46 – Російська авіація завдала удару по сирійському Ідлібу, є жертви 
  • 12:42 – Уряд планує поновити карантинні виплати підприємцям 
  • 11:49 – Cпалені машини поліції, розбиті вікна і фаєри. В Англії спалахнули протести 
  • 11:33 – Лікарні в Миколаєві забиті, людей із COVID-19 розміщують у коридорах, – журналіст 

Жителі Житомирщини в онлайн режимі можуть перевірити ремонт будь-якої дороги “Великого будівництва"

Стежити за ремонтом доріг за президентською програмою «Велике будівництво» можна цілодобово та з будь-якої географічної точки. Укравтодор веде у відкритому доступі інтерактивну карту дорожніх робіт. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА.

Інтерактивну мапу запустили ще на початку 2020 року й відтоді вона оновлюється в режимі реального часу.

Варто зазначити, що фінансування дорожнього фонду Житомирської області у 2020 році перевищило 2 млрд грн, із них 761 млн грн було виділено на дороги державного значення та 1,3 млрд грн – на дороги місцевого значення. 

За результатами програми, у 2020 році влаштовано нове асфальтобетонне покриття на дорогах області загальною протяжністю 184 км. 

Відремонтовано та побудовано 41,6 км автодоріг державного значення та 142,15 км місцевих й комунальних доріг у населених пунктах між містами і селами області.

Розпочаті у минулому році роботи ще на 6 об’єктах загальною протяжністю 10,7 км знаходяться на стадії завершення.

Загальний обсяг робіт з влаштування автодоріг, які тривали впродовж 2020 року, вже найближчим часом складе 194,15 км.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Ігор Гундич: Житомирщина спрямує 1,5 млрд гривень на ремонт доріг
» Ігор Гундич розповів, куди область спрямує 2 мільярди гривень у 2018 році
» Житомирська облрада оприлюднила бюджет на 2020 рік
» Рух шляхами державного значення Житомирської області забезпечено
» На шляхах державного значення Житомирщини на ще одне безпечне перехресття стало більше
Залишити коментар

Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У Львові кришка люка вилетіла з-під коліс авто ДСНС і вбила 11-річного хлопчика
Уряд планує поновити карантинні виплати підприємцям
Лікарні в Миколаєві забиті, людей із COVID-19 розміщують у коридорах, – журналіст
ЄС «абсолютно не має потреби» в російській вакцині від COVID-19 – єврокомісар
МОЗ розширило червону зону карантину в Україні: хто потрапив до переліку
Російська авіація завдала удару по сирійському Ідлібу, є жертви
В Іспанії вироблятимуть електроенергію з апельсинів (ВІДЕО)
Після блокування у Twitter та Facebook Трамп вирішив створити власну соціальну мережу
Повз Землю пролетів величезний астероїд
Cпалені машини поліції, розбиті вікна і фаєри. В Англії спалахнули протести
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
Працівник самостійно обиратиме банк для виплати зарплати – НБУ
Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора