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Через пожежу на Житомирщині загинув 87-річний чоловік (ФОТО)

Рятувальники Житомирщини ліквідовували наслідки чотирьох побутових пожеж, на одній з яких загинув 87-річний чоловік. Найчастішою причиною займань було порушення правил облаштування та користування пічним опаленням. Про це повідомили в пресслужбі обласного управління ДСНС у Житомирській області.

За попереднім повідомленням, 87-річний чоловік загинув на пожежі, яка сталася 20 березня в селі Липники Лугинського району. Пожежа виникла в шлакоблочному житловому будинку. Підрозділи ДСНС на гасіння пожежі не залучали. Наразі рятувальники з'ясовують всі обставини події.

20 березня о 07:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Харліївка Попільнянського району. На місці події з'ясувалося, що горить приміщення веранди і покрівля по всій площі будівлі. Збивши вогонь над верандою, бійці ланки газодимозахисної служби взялися гасити пожежу всередині будинку. В процесі ліквідації вони демонтували рештки покрівлі та вилучили тліючі меблі. Ліквідували пожежу о 10:40. Вогонь знищив 80 квадратних метрів покрівлі, 40 квадратних метрів перекриття над верандою і кухнею та майно в кухні. Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки під час влаштування пічного опалення.

Цієї ж доби о 17:20 на пульт зв’язку 5 Державної пожежно-рятувальної частини Андрушівки надійшло повідомлення про внутрішнє загорання в квартирі житлового будинку на п’ять господарів на станції Степок Андрушівського району. Ще до прибуття рятувальників місцеві жителі викликали пожежний розрахунок з військової частини. Прибувши на місце, рятувальники з'ясували, що горить перекриття будівлі на площі близько 20 квадратних метрів.

Спільними зусиллями пожежних та військових о 18:50 пожежу ліквідували, врятувавши 4 житлові квартири. Попередня причина загорання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Власник не проводив обстеження пічки, внаслідок чого загорілася сажа в димарі.

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