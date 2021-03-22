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На місцевому ринку Бердичева аншлаг, попри заборону міської ради (ФОТО)

Попри рекоментацію місцевої комісії ТЕБ та НС закрити ринок у Бердичеві, люди масово з'їхалися скуплятися. Про це повідомляє РІО Бердичів.

Як повідомляють журналісти місцевого видання, спочатку ринки планували закрити на тиждень. На торгнівельних майданчиках центрального ринку навіть розмістили відповідні оголошення.

"Планувалось, що ринок перестане працювати у понеділок і почне свою роботу через тиждень. Та почувши таку звістку, в суботу та неділю на центральний ринок прийшло і приїхало стільки людей, що в павільйоні не можна було розминутись, а навкруги базару поставити автівку. З огляду на таку ситуацію, дирекція ринку вирішила не закривати його на карантин. Мовляв, краще вже, щоб щодня сюди приходило небагато людей, ніж скупчувати їх в день відкриття після перерви. Адже з кожним весняним днем кількість продавців і покупців на ринку лише зростатиме, і уникнути несанкціонованої торгівлі все одно не вдасться", - йдеться у повідомленні.

З майданчика біля автостанції поліцейські хоча і відтіснили її на територію ринку, але порядку від цього навряд чи стало більше. Так само пустими залишаються обладнані прилавки. Натомість жінки, які продають власно вирощене, тісняться біля хімчистки.

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