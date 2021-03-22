У Житомирі нетверезий водій погрожував гранатою поліцейським, але підірвався на ній сам

У Житомирі нетверезий водій, погрожуючи поліцейським гранатою, сам підірвався на вибуховому пристрої, про це у ході брифінгу повідомив начальник ГУНП області Юрій Олійник, передає кореспондент «Замкової гори».
Подія сталась 21 березня у Житомирі. Патрульні зупинили легковик «Хонда Акорд», за кермом якого перебував 35-річний чоловік. Надати свої документи чоловік відмовився, після чого натиснув на газ та почав тікати. Переслідування тривало на території Житомира та прилеглих районів. Врешті керманич Хонди, тікаючи від переслідування, повернувся до Житомира. На перехресті вулиць Героїв Базару та Миру водій не впорався з керуванням та протаранив припаркований бус.
«Із салону водій вийшов із предметом, схожим на гранату. Під час спроби поліцейських заспокоїти чоловіка, боєприпас вибухнув», - повідомив Юрій Олійник. У результаті, чоловік отримав травматичну ампутацію правого передпліччя, рвані рани правої ноги. Нині він у лікарні в реанімації.
За попередньою інформацією вибухнула граната РГД-5, яку водій ймовірно хотів кинути у поліцейських.
У автомобілі порушника виявили наркотичні засоби. Окрім того, у 2020 році він був позбавлений права керування автомобілем за керування авто у стані сп'яніння.
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