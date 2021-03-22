Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
 
  • 13:17 – У Львові кришка люка вилетіла з-під коліс авто ДСНС і вбила 11-річного хлопчика 
  • 12:46 – Російська авіація завдала удару по сирійському Ідлібу, є жертви 
  • 12:42 – Уряд планує поновити карантинні виплати підприємцям 
  • 11:49 – Cпалені машини поліції, розбиті вікна і фаєри. В Англії спалахнули протести 
  • 11:33 – Лікарні в Миколаєві забиті, людей із COVID-19 розміщують у коридорах, – журналіст 

У Житомирі нетверезий водій погрожував гранатою поліцейським, але підірвався на ній сам

У Житомирі нетверезий водій, погрожуючи поліцейським гранатою, сам підірвався на вибуховому пристрої, про це у ході брифінгу повідомив начальник ГУНП області Юрій Олійник, передає кореспондент «Замкової гори».

Подія сталась 21 березня у Житомирі. Патрульні зупинили легковик «Хонда Акорд», за кермом якого перебував 35-річний чоловік. Надати свої документи чоловік відмовився, після чого натиснув на газ та почав тікати. Переслідування тривало на території Житомира та прилеглих районів. Врешті керманич Хонди, тікаючи від переслідування, повернувся до Житомира. На перехресті вулиць Героїв Базару та Миру водій не впорався з керуванням та протаранив припаркований бус.

«Із салону водій вийшов із предметом, схожим на гранату. Під час спроби поліцейських заспокоїти чоловіка, боєприпас вибухнув», - повідомив Юрій Олійник. У результаті, чоловік отримав травматичну ампутацію правого передпліччя, рвані рани правої ноги. Нині він у лікарні в реанімації.

За попередньою інформацією вибухнула граната РГД-5, яку водій ймовірно хотів кинути у поліцейських.

У автомобілі порушника виявили наркотичні засоби. Окрім того, у 2020 році він був позбавлений права керування автомобілем за керування авто у стані сп'яніння.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» П'яний пасажир міжнародного рейсу погрожував оточуючим гранатою
» На Житомирщині водій іномарки, тікаючи від поліцейських, наїхав на ногу патрульному
» На Житомирщині у лікарні померла жінка, яку напередодні збив п'яний водій
» У Житомирі зіштовхнулись ВАЗ та Lanos, від удару "Жигулі" відкинуло в дерево, водій отримав травми
» У Житомирі легковик насмерть збив жінку, водій із місця ДТП втік
Залишити коментар

Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У Львові кришка люка вилетіла з-під коліс авто ДСНС і вбила 11-річного хлопчика
Уряд планує поновити карантинні виплати підприємцям
Лікарні в Миколаєві забиті, людей із COVID-19 розміщують у коридорах, – журналіст
ЄС «абсолютно не має потреби» в російській вакцині від COVID-19 – єврокомісар
МОЗ розширило червону зону карантину в Україні: хто потрапив до переліку
Російська авіація завдала удару по сирійському Ідлібу, є жертви
В Іспанії вироблятимуть електроенергію з апельсинів (ВІДЕО)
Після блокування у Twitter та Facebook Трамп вирішив створити власну соціальну мережу
Повз Землю пролетів величезний астероїд
Cпалені машини поліції, розбиті вікна і фаєри. В Англії спалахнули протести
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
Працівник самостійно обиратиме банк для виплати зарплати – НБУ
Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора