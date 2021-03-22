У лікарнях Житомирщини зайнято майже 60% ліжок для хворих на коронавірус
- 22.03.2021, 09:47,
- Житомирщина
У лікарнях Житомирської області, які визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, майже 60% ліжок зайняті хворими. Про це повідомили в “Обласному центрі громадського здоров’я”.
За даними ЦГЗ, у лікарнях для госпіталізації пацієнтів з COVID-19передбачено всього 2759 ліжок. З них забезпечено киснем — 2401.
Станом на 20 березня в лікарнях Житомирської області зайнято 1486 хворими на COVID-19 та 221– пацієнтами з підозрою на COVID-19 (58,53% від загальної кількості ліжок).
Також у Центрі громадського здоров’я повідомили, що у лікарнях резерву є 161 ліжко, визначене для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. З них 114 ліжок забезпечені киснем. Але й серед резервних ліжок уже 2 зайнято хворим на COVID-19.
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