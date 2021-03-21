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Житомирське "Полісся" програло перший матч другої половини сезону у Першій лізі

Житомирський ФК "Полісся" у першому матчі весняної половини сезону у Першій Лізі України поступився "Вересу" із рахунком 2:0, про це повідомляють на офіційному сайті ФК "Полісся", передає "Замкова гора".

На матч, який відбувався у Львові, у старті вийшли одразу кілька "зимових" новачків "вовків" - плеймейкер Грицук, знайомий Шищенку за колишніми командами захисник Терехов і інсайд Глагола, який раніше вигравав Першу лігу у складі "Миная".

"Верес" вийшов у максимально консервативному складі (навіть у запасі – всього-то два молодих новачки), але саме ця зіграність і добре налагоджене взаєморозуміння допомогли рівнянам. Почавши гру досить впевнено, “червоно-чорні” повели в рахунку в дебюті. Автор найкрасивішого голу України 2020 року Пасіч дав хороший прихований пас напарнику по флангу, і Нємчанінов з кута воротарського низом "прошив" Маханькова – 1:0.

На куражі "Верес" провів ще кілька гострих атак, але Пасіч, Махнєв і Гегедош з різних позицій промахувалися повз ворота, хоча було небезпечно. А коли молодий Дахновський опинився з м’ячем у штрафному майданчику, він зачепився за виставлену ногу суперника і рефері призначив пенальті. Досвідчений Сергійчук впевнено розвів м’яч і воротаря по різних кутах – 2:0. Гравці "Полісся" намагалися відігратися, створюючи тиск на ворота господарів. Одного разу Галенко досить небезпечно приклався до м’яча, ще раніше Галенков перевіряв Когута. Але перший тайм за рахунком безапеляційно був на користь "Вереса".

На початку другого тайму вже могло забивати "Полісся". Розіграли хорошу комбінацію, чудовий пас Галенкова дозволив Грицуку вискочити прямо на воротаря, але не менш досвідчений Когут виграв цю дуель. Втім, надалі "Верес" куди впевненіше грав за рахунком (лише в кінцівці по-справжньому ще раз вступив у гру Богдан – після несильного удару головою), а в низці замін і загубився темп матчу, що, поза сумнівами, було вигідніше команді, що веде в два голи. Набравши 33 очки, рівненський клуб повернув собі добу по тому третє місце, житомиряни зберегли за собою 10 сходинку.
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