У Житомирі на ходу загорівся легковик

У Житомирі під час руху загорівся легковий автомомбіль "Opel Omega", фото займання опублікували у соціальних мережах, передає "Замкова гора".
Пожежа сталась вчора близько 15-ої години на Крошні поблизу перехрестя Покровської та Бульби Боровця. У автівці їхав чоловік з матір'ю.
Спочатку займання чоловік намагався ліквідувати самостійно, втім не він, ні водії, які прийшли на допомогу із пожежежю впоратись не змогли. Автівку загасили рятувальники, вогонь повністю знищив автомомбіль.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.