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У Житомирі на ходу загорівся легковик

У Житомирі під час руху загорівся легковий автомомбіль "Opel Omega", фото займання опублікували у соціальних мережах, передає "Замкова гора".

Пожежа сталась вчора близько 15-ої години на Крошні поблизу перехрестя Покровської та Бульби Боровця. У автівці їхав чоловік з матір'ю.

Спочатку займання чоловік намагався ліквідувати самостійно, втім не він, ні водії, які прийшли на допомогу із пожежежю впоратись не змогли. Автівку загасили рятувальники, вогонь повністю знищив автомомбіль.
У Житомирі на ходу загорівся легковик
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