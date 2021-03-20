Cкільки дітей і працівників хворіють на Covid у дитячих садочках Житомира
- 20.03.2021, 19:56,
- Житомирщина / Події дня
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Департамент освіти Житомирської міської ради інформує, що за даними, які надходять від керівників закладів освіти, стан захворюваності дітей та персоналу на СОVID-19 станом на 19 березня 2021 року у закладах освіти Житомирської міської територіальної громади наступний:- у закладах дошкільної освіти не функціонує 35 груп у 18 закладах дошкільної освіти (ДНЗ №10, 15, 25, 26(3), 30(2), 33, 42, 45, 46, 52(5), 56(3), 65, 66, 71(2), 73, ЦРД№5(3),41,69(6)».
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