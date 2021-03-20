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На Житомирщині розшукують 17-річного хлопця, який не повернувся додому

У місті Радомишль Житомирської області другу добу розшукують 17-річного Івана Мисливого, який не повернувся додому. Востаннє хлопця бачили в п’ятницю.



Про це повідомляють на офіційній сторінці поліції Житомирської області у Facebook. Востаннє хлопця бачили о першій годині ночі 19 березня на вулиці Плетенецькій в місті Радомишль.

Зріст хлопця 180 сантиметрів, худорлявої статури, був одягнений у чорну куртку-пуховик з логотипом Nike, чорні спортивні штани Adidas, темно-сині кросівки Adidas та світло-синій кашкет Kappa.

Поліцейські просять усіх, хто бачив хлопця після зазначеного часу або знає його можливе місце перебування, звертатися за телефоном 102 або 0995295994, 0976032242.


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