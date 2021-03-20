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В одній із ОТГ на Житомирщині посилюють карантинні обмеження

19 березня відбулося позачергове засідання селищної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами якого було вирішено встановити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи в доповнення діючих на території Ємільчинської громади.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Ємільчинська селищна рада.

"ЗАБОРОНИТИ:
У вихідні дні від 00 год. 00 хв. суботи 27. 03.2021 року до 09 год. 00 хв. понеділка наступаючого за вихідними днями на території Ємільчинської громади роботу торгівельних закладів незалежно від форм власності, крім аптек і автозаправних станцій.
У робочі дні, починаючи з 22.03.2021 року, роботу закладів торгівлі, крім аптек і автозаправних станції, дозволити до 20.00. Термін – до стабілізації епідемічної ситуації на території громади.

Контроль за дотриманням власниками, працівниками та відвідувачами установ, в першу чергу, закладів громадського харчування і торгівлі карантинних заходів, здійснювати представниками відділення № 1 Новоград-Волинського відділу ГУНП України Житомирської області, Ємільчинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, селищної ради спільно з громадським формуванням "Межиріччя".

Термін – до стабілізації епідемічної ситуації на території громади", - йдеться у повідомленні.



zhitomir.life
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