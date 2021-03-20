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Мер Житомира нагородив керівника водоканалу

Сергій Єрьомін, технічний директор КП «Житомирводоканал», отримав іменний годинник міського голови  «за вагомий особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства», повідомили в пресслужбі Житомирської міської ради.

Нагороду вручив міський голова Сергій Сухомлин, 19 березня, напередодні професійного свята працівників житлово-комунальної  сфери та побутового обслуговування населення.

З 2019 року Сергій Єрьомін  займає посаду технічного директора, а на підприємстві працює з 2016. Вміло та ефективно керуючи виробничою  діяльністю водоканалу,  у підпорядкуванні має виробничо-технічний відділ, відділ геоінформаційних систем та діагностики трубопровідних мереж, відділ головного механіка, відділ головного енергетика, цех каналізаційних насосних станцій, цехи очисних спорудканалізації-1 та -2, управління по ремонту та експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, цех водоводу та відділ транспорту.

Колеги Сергія Єрьоміна розповідають, що особливу увагу він приділяє підвищенню ефективності виробництва та скороченню його витрат. Удосконалює методи нової техніки і технології проведення на підприємстві організаційно-технічних заходів.

Вітаємо Сергія Андрійовича з вдячністю за зусилля та енергію, спрямовану на те, щоб життя житомирян у нашому місті було  комфортним!

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