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В центрі Житомира хочуть модернізувати ще один готель

Голова обласної ради разом з керівником Петром Козенюком відвідав підприємство, проінспектував номери та ознайомився з фінансовою стороною роботи готельного комплексу, повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

«Директор вважає, що готель Україна - соціальний заклад. Не погоджуюсь з даним твердженням. Вважаю, що це має бути модернізований сучасний заклад з місцем для проведення форумів, семінарів та сучасним номерним фондом. Разом з депутатським корпусом, будемо вирішувати майбутню долю та концепцію  готелю "Україна", який повинен стати окрасою нашого міста», - наголосив очільник депутатського корпусу.

«Сам готель розташований в історично-культурному центрі міста Житомира – вулиця Київська, поруч з центральними майданами міста – Соборний та Перемоги, що робить його надзвичайно цікавим для туристів. Транспортна розв’язка, туристичні об’єкти поруч - це все  має сприяти розвитку закладу!», - зауважив голова.

На завершення зустрічі голова обласної ради озвучив необхідність проведення аудиту роботи підприємства за п’ять років. Відповідне розпорядження буде підписано найближчим часом.

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