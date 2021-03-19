На Житомирщині СБУ ліквідувала типографію, де виготовляли паспорти для нелегалів (ФОТО)

Служба безпеки України заблокувала на Житомирщині діяльність організованого угруповання, яке забезпечувало іноземців фальшивими документами для виїзду до ЄС. Про це повідомили у ресцентрі СБ України в Житомирській області.





За даними силовиків, серед клієнтів зловмисників були нелегали з країн з підвищеною терористичною загрозою. Учасники групи виготовляли у підпільній типографії підроблені паспорти громадян України для виїзду за кордон, а також документи суворої звітності:

свідоцтва про народження дитини;

водійські та пенсійні посвідчення;

атестати та дипломи про освіту;

техпаспорти на транспортні засоби.

Вартість «пакету» документів становила 2 тисячі доларів. За оперативними даними, щомісяця до ділків зверталось до десяти замовників.

Своїм клієнтам зловмисники також пропонували «супровід» під час оформлення документів для виїзду за кордон у підрозділах Державної міграційної служби регіону.

За попередніми даними слідства, протиправну схему налагодив мешканець обласного центру, який вже притягався до відповідальності за організацію незаконного переправлення осіб через держкордон. До незаконної діяльності він також залучив двох спільників.

Правоохоронці затримали організатора групи в одному з місцевих відділень Державної міграційної служби під час спроби оформлення для клієнта «закордонних» документів.

Під час обшуків у підпільній типографії та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили:

обладнання для виготовлення підроблених паспортів;

штампи і печатки держустанов;

велику кількість фальшивих документів;

комп’ютерну техніку з базою замовників «послуг»;

бланки та шаблони документів;

Вилучені матеріали та предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у схемі. Перевіряється причетність до протиправної діяльності посадових осіб держустанов.

Заходи із викриття угруповання проводились спільно з детективами Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.