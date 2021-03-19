На базі одного з житомирських університетів вирощують австралійських раків (ВІДЕО)

Науковці Поліського університету вирощують австралійських та каліфорнійських раків. Про це розповів інженер-технолог Поліського університету Андрій Муженко.

За його словами, науковці університету вже два роки працюють над селекцією екзотичних порід раків. Вони розробили власну технологію розведення та вирощування раків в установках замкнутого водопостачання.

В таких умовах працівникам університету вже вдалося отримати потомство австралійських раків.

Наступним етапом стане адаптація таких раків до водного середовища Житомирщини.