На базі одного з житомирських університетів вирощують австралійських раків (ВІДЕО)

Науковці Поліського університету вирощують австралійських та каліфорнійських раків. Про це розповів інженер-технолог Поліського університету Андрій Муженко.
За його словами, науковці університету вже два роки працюють над селекцією екзотичних порід раків. Вони розробили власну технологію розведення та вирощування раків в установках замкнутого водопостачання.
В таких умовах працівникам університету вже вдалося отримати потомство австралійських раків.
Наступним етапом стане адаптація таких раків до водного середовища Житомирщини.
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