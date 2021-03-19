Курсанти Житомирського військового інституту здобули "срібло" на Чемпіонаті Сухопутних військ з рукопашного бою
- 19.03.2021, 14:45,
- Житомирщина
Команда Житомирського військового інституту ім. Корольова здобула "срібло" на чемпіонаті з рукопашного бою серед підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, про це повідомляється на офіційній сторінці інституту у ФБ, передає "Замкова гора"
.
Серед вищих військових навчальних закладів «золото» здобули представники Національної академії Сухопутних Військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, «срібло» вибороли учасники з Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова, а «бронзу» - спортсмени Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка.
"За підсумками змагань, в загальному заліку перше місце вибороли представники оперативного командування «Схід», друге місце здобули спортсмени з оперативного командування «Захід», а третє – військовослужбовці з оперативного командування «Північ»", - йдеться у повідомленні.
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