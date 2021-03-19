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На Житомирщині бус врізався у фуру, водій вантажівки "не помітив" зіткнення і поїхав з місця ДТП

На Житомирщині мікроавтобус зіштовхнувся із фурою, водій вантажівки "не помітив" зіткнення і поїхав з місця ДТП, керманича буса із травмами ушпиталили до лікарні, про це повідомили у прес-службі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".

Аварія сталась вчора пізно ввечері на автодорозі "Київ-Чоп".

"Коли патрульні поліцейські прибули на місце події, факт ДТП підтвердився. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Opel отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні міста Коростишів. Сьогодні, близько 10-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих. Коли ж патрульні прибули на вулицю Авіаторів то виявили вантажівку, що мала характерні пошкодження причепу з залишками фарби синього кольору.

Як повідомив патрульним заявник, він не зрозумів, що вчора вночі на автодорозі Київ — Чоп трапилась ДТП за його участі тому продовжив рух", - повідомили у патрульній поліції.

Травмованого водія мікроавтобуса із понівеченої автівки довелось діставати рятувальникам.

"Бійці ДСНС вже зсередини транспортного засобу, через задні двері, зрізали металеву перегородку між водієм та салоном, підрізали елементи сидіння, розклали його, і лише після цього рятувальникам вдалося деблокувати чоловіка. Вони обережно перенесли травмованого на ноші медиків та транспортували його до «карети» швидкої допомоги. Водія було госпіталізовано до лікувального закладу у м. Коростишів з травмами різного ступеню важкості", - повідомили у ДСНС.
На Житомирщині бус врізався у фуру, водій вантажівки "не помітив" зіткнення і поїхав з місця ДТП

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