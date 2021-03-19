Житомирщина найближчим часом може отримати майже 300 мільйонів від акцизу на пальне

Уряд схвалив Порядок зарахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів та затвердив частки акцизу на І півріччя 2021 року. Про це повідомили в Житомирському регіональному відділенні Асоціації міст України.

Зусиллями АМУ надходження від акцизу з пального до місцевих бюджетів закріплено на постійній основі у Бюджетному кодексі України.

«За попередніми розрахунками, у 2021 році громади Житомирщини можуть отримати 275 мільйонів гривень від акцизу на пальне», — повідомив консультант з бюджетних питань АМУ Сергій Гаращук.

Гроші від акцизу з пального громади можуть отримати щонайменше за два тижні, відтоді, як прийнята 17 березня постанова «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування» стане чинною.

«Органи місцевого самоврядування дуже очікують, що гроші від акцизу з пального надійдуть до місцевих бюджетів до кінця місяця», — зазначив Сергій Гаращук.

Нагадаємо, що Асоціація міст України у бюджетному процесі 2021-го відстояла зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з пального на постійній основі.