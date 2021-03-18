Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
 
  • 14:58 – Рада провалила голосування за скасування переходу на літній час 
  • 12:28 – «Крим – це Україна!» - президент Литви виступив у Раді українською мовою 
  • 11:55 – Україна введе вимогу негативного ПЛР-тесту для в’їзду в країну 
  • 11:26 – В Україні оновили зони карантину: Київ перейшов у червону 
  • 11:12 – Протести у М’янмі: кількість загиблих перевищила дві сотні осіб 

До кінця березня Житомирська область отримає новенькі автомобілі «швидкої допомоги»

До кінця березня Житомирська область отримає нові автомобілі швидкої допомоги. Наказ про їх розподіл підписав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Зокрема, 25 «швидких» будуть відправлені в Житомирську область відповідно до договорів, укладених Державним підприємством «Медичні закупівлі України».

"Кількісно розподіл затвердили з огляду на закупівлі попередніх років. Міністерство враховувало об’єктивну потребу кожного регіону. Загальна сума коштів, витрачена з державного бюджету на закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, – 728 мільйонів гривень. Комплектація обладнання уперше здійснена за стандартом Євросоюзу", - сказала чиновниця.

Частина автомобілів, які надійдуть – типу В. Це стандартні лінійні швидкі, найпоширеніші у використанні. Інша частина – типу С. Це так звані реанімобілі, особливо потрібні в час пандемії COVID-19.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Реформування Центру екстреної допомоги області у 2019 році – нові автомобілі, додаткові бригади, диспетчерська
» У Бердичеві працівників швидкої медичної допомоги одягнули в нову спецформу
» У Центрі екстреної медицини Житомирської обласної ради запрацювала сучасна диспетчерська служба
» Житомирська ОДА назвала кількість зекономлених на ProZorro мільйонів
» Житомирська область увійшла в трійку лідерів за індексом будівельної продукції
Залишити коментар

Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У Wikipedia з’явилися понад 800 нових статей про Україну
Україна залишається однією з найнещасніших країн Європи в рейтингу World Happiness, хоча й піднялася на 13 сходинок
Рада провалила голосування за скасування переходу на літній час
Кум Путіна програв суд у справі про заборону книги Кіпіані «Справа Василя Стуса»
«Крим – це Україна!» - президент Литви виступив у Раді українською мовою
Україна залишається однією з найнещасніших країн Європи в рейтингу World Happiness, хоча й піднялася на 13 сходинок
У Болгарії заарештовали співробітників військової розвідки за підозрою в шпигунстві на користь РФ
Астрономи виявили прабатьків надмасивних чорних дір
Протести у М’янмі: кількість загиблих перевищила дві сотні осіб
Під американські санкції може потрапити компанія-оператор «Північного потоку-2»
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
Працівник самостійно обиратиме банк для виплати зарплати – НБУ
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ. ФОТО
Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора