До кінця березня Житомирська область отримає новенькі автомобілі «швидкої допомоги»

До кінця березня Житомирська область отримає нові автомобілі швидкої допомоги. Наказ про їх розподіл підписав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.Зокрема, 25 «швидких» будуть відправлені в Житомирську область відповідно до договорів, укладених Державним підприємством «Медичні закупівлі України»."Кількісно розподіл затвердили з огляду на закупівлі попередніх років. Міністерство враховувало об’єктивну потребу кожного регіону. Загальна сума коштів, витрачена з державного бюджету на закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, – 728 мільйонів гривень. Комплектація обладнання уперше здійснена за стандартом Євросоюзу", - сказала чиновниця.

Частина автомобілів, які надійдуть – типу В. Це стандартні лінійні швидкі, найпоширеніші у використанні. Інша частина – типу С. Це так звані реанімобілі, особливо потрібні в час пандемії COVID-19.