В Новограді критична ситуація з захворюванням на COVID: лікарня переповнена (ВІДЕО)

У лікарні Новограда-Волинського з підтвердженим діагнозом на коронавірусну хворобу (COVID-19) та з запаленням легень перебуває 92 пацієнти. Серед них є двоє дітей. Про це розповів головний лікар Василь Борис.

За його словами, якщо під час попередньої хвилі до лікарні потрапляли пацієнти старшого віку, то зараз на стаціонарному лікуванні є багато молоді.

З підозрою на коронавірусну інфекцію та запаленням легень – 5 хворих. У важкому стані – 48 хворих. З них шестеро на апараті ШВЛ.

На кисневій підтримці – 42 пацієнти. Загалом на стаціонарному лікуванні перебуває – 97 пацієнтів. Загальний стан хворих від середнього до вкрай важкого ступеня.

Щодоби хворим на COVID-19 необхідно 120 балонів кисню. Кисень до лікарні завозять цілодобово.