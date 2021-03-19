На Житомирщині від переохолодження загинув чоловік
- 19.03.2021, 11:30,
- Житомирщина
На Житомирщині внаслідок переохолодження організму загинув чоловік, про це повідомили в управлінні цивільного захисту Житомирської ОДА, передає "Замкова гора"
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Подія сталась 17 березня в с. Годиха Романівського району. Внаслідок загального переохолодження тіла загинув місцевий мешканець, 1961 року народження.
Загалом, цьогоріч внаслідок холодів втратили життя вже 12 осіб, ще 27- звернулися за медичною допомогою.
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