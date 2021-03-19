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У Житомирі син застрелив власного батька

У Житомирі вчора вночі син застрелив власного 63-річного батька, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Про смерть батька правоохоронців повідомив сам 28-річний чоловік, втім у скоєному він не зізнався, сказавши, що померлий мав хронічні захворювання, а ще міг з кимось поконфліктувати. Втім одразу на місці експерти встановили, що смерть чоловіка настала внаслідок вогнепального поранення у спину.

У рамках першочергових слідчих дій поліцейські зібрали інформацію, яка вказувала на ймовірну причетність сина до загибелі чоловіка. Попередньо з’ясовано, що увечері 18 березня у будинку відбулась побутова суперечка, у ході якої 28-річний молодик вистрелив у спину батькові зі стартового пістолета.

"Ми вилучили зброю, з якої, ймовірно, були здійснені постріли. Нині її направлено на експертне дослідження, проводяться й інші слідчі дії для встановлення всіх обставин.", - розповів начальник Житомирського районного управління поліції Сергій Синявський.

Обґрунтовано підозрюваного у тяжкому злочині поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

За чинним законодавством за позбавлення життя батька чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років.
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