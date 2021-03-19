Правоохоронці закрили незаконний гральний заклад у центрі Андрушівки

У Андрушівці правоохоронці припинили діяльність незаконного грального закладу, який працював у центрі Андрушівки, про це повідомили у прес-службі прокуратури області, передає "Замкова гора".
Так, у ході досудового розслідування, прокурорами спільно із співробітниками Управління СБУ в області виявлено та припинено спробу відновлення функціонування грального закладу, розташованого у нежитловому приміщенні, що у центрі міста Андрушівки.
Встановлено, що бізнес-ділки, під виглядом продажу лотерейних білетів та внесення електронних платежів, надавали доступ до азартних ігор через мережу Інтернет у гральному закладі, де раніше була вже припинена незаконна діяльність.
Під час проведеного 17.03.2021 санкціонованого обшуку вилучено 13 комплектів комп’ютерної техніки зі встановленим програмним забезпеченням, флеш-накопичувачі, а також грошові кошти, отримані від забороненого законом грального бізнесу.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
За процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор чи лотерей (ч.1 ст.203-2 КК України).
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