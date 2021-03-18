У Житомирі почав працювати "Прозорий офіс"
- 18.03.2021, 13:34,
- Житомирщина
Центр надання адміністративних і соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» запрацював у Житомирі в тестовому режимі.
Заклад розміщено у приміщенні колишньої Корольовської райради. Реконструкція адмінбудівлі під «Прозорий офіс» на умовах співфінансування з державного та міського бюджетів розпочалася ще у листопаді 2018 року.
Торік громада отримала необхідні меблі на 3 млн 200 тис. грн, а у січні 2021 року — більш як 300 одиниць оргтехніки та програмне забезпечення загальною вартістю приблизно 5 млн грн.
У новому ЦНАПі жителі обласного центру і села Вереси зможуть отримати понад 200 видів послуг: на першому поверсі будівлі надаватимуться адміністративні послуги, а на другому — соціальні.
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