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Поблизу Малина рибалка провалився під лід та загинув

Поблизу Малина на Ворсівському водосховищі рибалка провалився під лід та загинув у воді, про це повідомили у Малинському відділі ДСНС, передає "Замкова гора".

"Сьогодні зранку бійці ДСНС м.Малина на Ворсівському водосховищі з пролому на льоду, з води на відстані 500 метрів від берега вилучили тіло рибалки. На жаль медичні працівники швидкої допомоги людину врятувати вже не змогли", - повідомили у ДСНС.

Про загиблого відомо, що це місцевий житель 1960 року народження. На лід він вийшов, аби порибалити.
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