На Житомирщині під час пожежі загинув 28-річний чоловік, про це повідомили у прес-службі ДСНС області, передає "Замкова гора".
Пожежа сталась у приватному будинку в с. Студениця Коростишівського району. В одній з кімнат оселі вогонь охопив домашнє майно, перекинувся на дерев’яне перекриття, а вже звідти розповсюдився на шиферну покрівлю.
Під час проведення розвідки всередині помешкання рятувальники виявили у коридорі тіло 28-річного сина власниці будинку без ознак життя. Ймовірно, чоловік намагався врятуватися із задимленого середовища, але йому забракло сил.
За 27 хвилин пожежу локалізовано та о 07:45 – ліквідовано. Вогнем знищено кімнату площею 20 кв. м і перекриття над нею, речі домашнього вжитку та 72 кв. м шиферної покрівлі. Решта приміщень будинку ушкоджень не зазнали.
Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. У кімнаті зайнявся диван, розміщений упритул до грубки.
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