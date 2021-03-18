На Житомирщині 16-річний хлопець випадково вистрілив собі у груди, розбираючи гвинтівку
- 18.03.2021, 10:43,
- Житомирщина
У одному із сіл Черняхівської громади 16-річний хлопець випадково вистрілив собі у груди, розбираючи пневматичну гвинтівку, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Про госпіталізацію 16-річного жителя одного із сіл Черняхівської селищної територіальної громади із непроникаючим пораненням грудної клітини до поліції повідомили медики.
За попередніми відомостями, хлопець удома наодинці розбирав пневматичну гвинтівку і через необережне поводження поцілив собі у груди.
Постраждалого юнака госпіталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. За словами лікарів, загрози життю хлопця немає.
Поліція належним чином задокументувала подію та проводить необхідні перевірки у рамках розпочатого досудового розслідування за ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Пневматичну гвинтівку правоохоронці вилучили та направлять на експертне дослідження. Також з’ясовується походження зброї і обставини, за яких вона потрапила до рук неповнолітнього.
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