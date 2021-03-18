Поліцейські затримали 18-річного парубка, якого підозрюють у вимаганні та грабежі

У Житомирі поліцейські затримали 18-річного парубка, якого підозрюють у вимаганні грошей та побитті 24-річного чоловіка, згодом виявилось, що підозрюваний може бути причетний ще й до пограбування про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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У поле зору поліції молодий хлопець потрапив після побиття 24-річного чоловіка, у якого підозрюваний вимагав повернути не існуючий борг. Потерпілий розповів, що його знайомий, 18-річний житель обласного центра, уже певний період під надуманим боргом вимагає у нього гроші, погрожуючи силою. А напередодні навіть побив його, демонструючи реальність своїх попередніх погроз. Відтак заявник і звернувся за допомогою до поліції.
Молодикові, на якого вказав потерпілий, певний час вдавалося уникати спілкування з поліцейськими, переховуючись у знайомих та вкрай рідко з’являючись вдома. Проте місце його фактичного перебування розшуківці встановили та слідчі на підставі зібраних доказів повідомили його про підозру у скоєнні цього правопорушення.
Також у ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність хлопця і до грабежу житомирянина, що стався у січні. Підозрюваний разом з товаришем відібрали мобільний у знайомого, побивши і його.
Тож провадження щодо 18-річного парубка були об’єднані. Наріз він обвинувачується відразу у трьох кримінальних діяннях - вимаганні (ст. 189 КК України), пограбуванні (ст. 186 КК України) та спричиненні легких тілесних ушкоджень (ст. 125 України).