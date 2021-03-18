У Житомирі оштрафували відомого автоблогера, який своєю Audi припаркувався посеред пішохідної Михайлівської

У Житомирі патрульні оштрафували водія автомобіля Audi, який 17 березня своєю автівкою виїхав на пішохідну вулицю Михайлівську, про це повідомили у прес-службі патрульної поліції області, передає "Замкова гора"
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"Водія, автомобіля Audi, який проігнорував дорожній знак 5.33 (Початок пішохідної зони) та заїхав на вулицю Михайлівська, інспектори патрульної поліції притягнули до відповідальності. Патрульними поліцейськими винесено адміністративну постанову відповідно до ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП.", - повідомили у патрульній поліції.
Зазначимо, що водієм-порушником виявився Павло Кащук – засновник популярного автомобільного порталу InfoCar.ua.
"Дякуємо за вашу працю та за гарний настрій, який нам подарувало спілкування з привітними житомирськими патрульними. Без сарказму! У нас в Києві, до речі, так чітко нам права ще жодного разу не зачитували", - відповідний коментар під дописом поліції залишили засновники порталу.