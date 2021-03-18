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У Житомирі оштрафували відомого автоблогера, який своєю Audi припаркувався посеред пішохідної Михайлівської

У Житомирі патрульні оштрафували водія автомобіля Audi, який 17 березня своєю автівкою виїхав на пішохідну вулицю Михайлівську, про це повідомили у прес-службі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".

"Водія, автомобіля Audi, який проігнорував дорожній знак 5.33 (Початок пішохідної зони) та заїхав на вулицю Михайлівська, інспектори патрульної поліції притягнули до відповідальності. Патрульними поліцейськими винесено адміністративну постанову відповідно до ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП.", - повідомили у патрульній поліції.

Зазначимо, що водієм-порушником виявився Павло Кащук – засновник популярного автомобільного порталу InfoCar.ua.

"Дякуємо за вашу працю та за гарний настрій, який нам подарувало спілкування з привітними житомирськими патрульними. Без сарказму! У нас в Києві, до речі, так чітко нам права ще жодного разу не зачитували", - відповідний коментар під дописом поліції залишили засновники порталу.
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