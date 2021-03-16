Чоловіка, який застрелив власного сина у Житомирі, відправили під варту без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який застрелив власного сина, 67-річний житомирянин перебуватиме під вартою без права внесення застави, про це повідомили у прес-службі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира підозрюваному застосовано тримання під вартою строком на 30 діб без права внесення грошової застави.
Нагадаємо, 67-річний житель Житомира підозрюється у скоєнні тяжкого злочину – умисному вбивстві. За даними слідства, під час конфлікту із своїм сином, він вистрілив
йому у груди з обрізу мисливської рушниці.