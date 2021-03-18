Де в Житомирі відключать водопостачання (АДРЕСИ)

У Житомирі за деякими адресами тимчасово припинять водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі водоканалу.
Водопостачання увімкнуть після того, як бригади водоканалу проведуть всі необхідні аварійно-відновлювальні роботи.
Води може не бути за такими адресами:
- пров. 1-й Корольова, 3а;
- пр-зд Академіка Тутковського, 14;
- пров. 5-й Польовий, 16;
- вул. Поліська, 2;
- вул. Чуднівська, 103;
- вул. Селецька, 13;
- вул. Космонавтів, 14а, 50;
- вул. Корольова, 126а;
- пр-кт Миру, 23, 51;
- вул. Романа Шухевича, 23;
- вул. Героїв Десантників, 23;
- пров. 1-й Капітульний, 40.
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