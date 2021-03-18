Де в Житомирі відключать водопостачання (АДРЕСИ)

У Житомирі за деякими адресами тимчасово припинять водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі водоканалу.

Водопостачання увімкнуть після того, як бригади водоканалу проведуть всі необхідні аварійно-відновлювальні роботи.

Води може не бути за такими адресами:

- пров. 1-й Корольова, 3а;

- пр-зд Академіка Тутковського, 14;

- пров. 5-й Польовий, 16;

- вул. Поліська, 2;

- вул. Чуднівська, 103;

- вул. Селецька, 13;

- вул. Космонавтів, 14а, 50;

- вул. Корольова, 126а;

- пр-кт Миру, 23, 51;

- вул. Романа Шухевича, 23;

- вул. Героїв Десантників, 23;

- пров. 1-й Капітульний, 40.