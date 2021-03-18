Черговий "антирекорд" - на Житомирщині 1398 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 1398 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 9 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 18.03.2021 (за минулу добу – 17 березня) зареєстровано 1398 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 62203 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, 47664 особи одужали, 1002 випадки завершились летально.