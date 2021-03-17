У Житомирі у резерві залишилось 130 ліжок для хворих на Covid-19

У лікарнях Житомира залишилося трохи більше 130 ліжок для пацієнтів із коронавірусом, при теперішній динаміці шпиталізації хворих цих місць може вистачити на тиждень, про це у ході виконкому розповіла заступниця міського голови Марія Місюрова, передає "Замкова гора"
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"На сьогодні на ранок у першій лікарні знаходиться 188 пацієнтів, у другій – 205. Госпіталізацій за добу – 37. Але декілька днів поспіль у нас було 40-50 госпіталізацій. Зараз переважає молодий вік пацієнтів, важкий стан. Поки є резерв у лікарнях, але ситуація напружена. По факту резерв більше 130 ліжок", - зазначила Марія Місюрова.
За словами мера Сергія Сухомлина, цього резерву вистачить на тиждень, якщо ситуація не зміниться.
Міська влада планує звернутися о обласної, щоб включити в маршрут обласну лікарню. Адже у міські заклади приймали і пацієнтів із Новограда-Волинського.
Окрім того, у мерії додали, що нині серед госпіталізованих переважають пацієнти молодого віку із важким перебігом хвороби.