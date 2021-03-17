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На Житомирщині затримали чоловіків, які незаконно зрубали майже три десятки дерев

На Житомирщині затримали двох чоловіків, які незаконно вирубали в лісі майже три десятки сосен, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Близько 14:20 години між селами Калинівка та Бацево поліцейські Олевського відділення зупинили транспортний засіб. Як з’ясувалось, двоє місцевих жителів, віком 37 та 33 роки, перевозили 11 колод породи сосна. При цьому жодних документів, що підтверджували б законність походження деревини, чоловіки не мали.

Згодом у ході перевірки встановлено, що чоловіки причетні й до вирубки ще 15 сосен у Корощинському лісництві.

"За цих обставин поліцейські слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, вилучили деревину та бензопилу до з’ясування усіх обставин. Досудове розслідування триває у рамках відкритого за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ кримінального провадження. Законодавством таке правопорушення карається штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі чи позбавленням волі на строк до 3 років.", - повідомили у поліції.
На Житомирщині затримали чоловіків, які незаконно зрубали майже три десятки дерев

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