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На Житомирщині врятували чоловіка, який намагався перейти річку кригою і провалився

На Житомирщині, у Черняхові рятувальники врятували чоловіка, який намагався перейти річку кригою і провалився, про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської облдержадміністрації, передає "Замкова гора".

Подія сталась на території селища Черняхів.

"Вчора, 16 березня, мешканець селища, 1987 року народження, переходячи водойму, провалився під лід. На місце події виїхало відділення 23 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальникам вдалося наблизитися до чоловіка та оперативно транспортувати його на берег.", - повідомили в управлінні.
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