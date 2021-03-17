На Житомирщині врятували чоловіка, який намагався перейти річку кригою і провалився

На Житомирщині, у Черняхові рятувальники врятували чоловіка, який намагався перейти річку кригою і провалився, про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської облдержадміністрації, передає "Замкова гора"
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Подія сталась на території селища Черняхів.
"Вчора, 16 березня, мешканець селища, 1987 року народження, переходячи водойму, провалився під лід. На місце події виїхало відділення 23 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальникам вдалося наблизитися до чоловіка та оперативно транспортувати його на берег.", - повідомили в управлінні.