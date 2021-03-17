Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
 
  • 14:08 – Уряд звільнив Володимира Жмака з посади голови "Укрзалізниці" 
  • 09:07 – У Британії виявили новий "філіппінський" штам COVID-19 
  • 09:03 – У США молодий чоловік влаштував стрілянину у кількох масажних салонах - загинули восьмеро людей 
  • 08:59 – Доба в ООС: бйовики дев'ять разів порушували "режим тиші", один український військовий травмований 
  • 08:53 – Вакцинація в Україні: побічну реакцію від вакцини зафіксували у 0,5% випадках, - Степанов 

На Житомирщині 482 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, 11 людей померли

Протягом минулої доби на Житомирщині зареєстрували 482 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 11 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 17.03.2021 (за минулу добу – 16 березня) зареєстровано 482 нових лабораторно підтверджених випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 60805 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, 47269 осіб одужали, 993 випадки завершились летально.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» 384 нові випадки та 11 померлих - статистика Covid-19 на Житомирщині
» За минулу добу на території області 888 нових випадків Covid-19, 11 людей померли
» За минулу добу на території області 778 нових випадків Covid-19, 14 людей померли
» Черговий антирекорд: на Житомирщині 1310 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію
» За минулу добу на території області 94 нових випадки захворювання на Covid-19, померло 4 людей
Залишити коментар

Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Уряд звільнив Володимира Жмака з посади голови "Укрзалізниці"
Російський гелікоптер Мі-8 порушив український державний кордон
Доба в ООС: бйовики дев'ять разів порушували "режим тиші", один український військовий травмований
Вакцинація в Україні: побічну реакцію від вакцини зафіксували у 0,5% випадках, - Степанов
Через зростання кількості хворих на Covid-19 у Львові розгорнуть додаткові госпіталі
У Британії виявили новий "філіппінський" штам COVID-19
У США молодий чоловік влаштував стрілянину у кількох масажних салонах - загинули восьмеро людей
США введуть санкції проти Росії та Ірану за втручання у вибори
В Іраку обстріляли авіабазу з американськими військовими
У М'янмі знову розстріляли мітингувальників, протягом одного дня вбито 12 людей
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
Працівник самостійно обиратиме банк для виплати зарплати – НБУ
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ. ФОТО
Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора