На Житомирщині 482 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, 11 людей померли

Протягом минулої доби на Житомирщині зареєстрували 482 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 11 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 17.03.2021 (за минулу добу – 16 березня) зареєстровано 482 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 60805 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, 47269 осіб одужали, 993 випадки завершились летально.