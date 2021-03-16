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У Житомирі двоє чоловіків віддали шахраям понад 100 тисяч гривень

У Житомирі двоє чоловіків віддали шахраям понад 100 тисяч гривеньУ Житомирі двоє чоловіків "віддали" шахраям більше 100 тисяч гривень. Один з них, розголосивши особисті дані своєї картки, втратив усі заощадження. Інший - застрахував позику, яку так і не отримав, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".

32-річний чоловік втратив всі заощадження із своєї картки. Напередодні до нього на мобільний номер зателефонував незнайомець, який назвався працівником банку. Він повідомив, що з банківського рахунку клієнта хтось спробував зняти кошти, однак служба безпеки банку, мовляв, вчасно припинила несанкціоноване втручання. Тепер же, щоб запобігати таким випадкам, слід було виконати певний алгоритм, надавши «представнику банку» конфіденційні дані своєї картки. Відтак по закінченню розмови заявник виявив, що з його рахунку зникли усі заощадження на суму близько 100 тисяч гривень.

25-річний житель обласного центру вирішив взяти позику у приватній фірмі, про яку дізнався з оголошення на одному з інтернет-сайтів. Чоловік зателефонував за вказаним там номером та домовився про отримання кредиту. Жодних підозр у нього не виникло, адже «представник фірми» погодив надання позики лише після кількаденної перевірки кредитної історії та заповнення всіх начебто офіційних документів. Однією з озвучених умов для позичальника була сплата 2 тисяч гривень страхування. Втім, після її виконання замовленої суми чоловік так і не отримав. А номер телефону, за яким він контактував з кредиторами, більше не відповідав.

За обома вказаними фактами слідчі Житомирського районного управління нині проводять досудові розслідування за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України.
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