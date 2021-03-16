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Селищна рада на Житомирщині переплатила за ремонт більше мільйона гривень - розтрату виявили аудитори

Фінансових порушень на 1,9 мільйона гривень виявили житомирські аудитори у Корнинській селищній раді, про це повідомили у Державній аудиторській службі України, передає "Замкова гора".

"Фахівці Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області під час ревізії селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності Корнинської селищної ради виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму понад 1,9 млн грн. Контрольний захід охопив період з 01.01.2017 року по 30.09.2020.", - повідомили у службі.

Зокрема у селищній раді сплатили "зайві" 1,3 млн гривень підряднику, який проводив роботи, підрядна організація штучно завищила вартість та обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт.

Допущені порушення законодавства при плануванні потреби в бюджетних коштах на утримання установи, призвели до нарахування та виплати працівникам селищної ради матеріальної допомоги на оздоровлення (разом із нарахуваннями) у завищених розмірах на загальну суму 363 тис. грн.

До втрат майже 190 тис. грн призвели також інші порушення: покриття витрат сторонніх юридичних осіб, порушення з оплати праці тощо.

За порушення бюджетного законодавства застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами об’єктові контролю надіслано попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства.

За допущені порушення фінансової дисципліни на одну посадову особу складено протокол про адміністративне правопорушення.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.
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