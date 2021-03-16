Подробиці стрілянини у Житомирі - батько застрелив сина

У ході стрілянини, яка відбулась вчора у одному із будинків на вулиці Небесної Сотні, батько застрелив власного сина, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора"
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У ході розслідування справи було встановлено, що у квартирі, де сталась стрілянина, проживали батько та син 1953 та 1981 р.н. Напередодні увечері до них прийшов знайомий, який залишився до наступного дня. Відтак у момент події у квартирі перебували усі троє.
За словами гостя чоловіків, на момент стрілянини він спав, адже перебував у стані алкогольного сп'яніння. Що відбувалося між батьком та сином, нині поліцейські встановлюють у рамках відкритого кримінального провадження.
Так, з’ясувалось, що між чоловіками тривав давній конфлікт, підсилений зловживанням алкоголем. Син ніде не працював і нерідко після спиртного ставав агресивним.
Наразі досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зброю, з якої ймовірно було вчинено постріл, вилучено. За попереднім висновком експерта, це обріз гладкоствольної мисливської рушниці, на якому знищено ідентифікаційні номери. Також з квартири вилучені гільзи та набої калібру 16 мм. Призначено низку експертних досліджень.
За умисне вбивство визначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
Нагадаємо, вчора внаслідок стрілянини
у одному із будинків на вулиці Небесної Сотні у Житомирі загинув чоловік.