У Житомирі затримали чоловіка, який викрадав акумулятори з автівок

У Житомирі правоохоронці затримали чоловіка, який викрадав акумуляторні батареї з автівок, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".
Про крадіжки батарей з їх автівок правоохоронців повідомили двоє жителів Житомира. Чоловіки повідомили, що упродовж ночі з їх автомобілів, які знаходилися у дворах багатоповерхових будинків, хтось викрав акумуляторні батареї.
У ході розслідування, встановили, що обидва правопорушення міг вчинити 37-річний житель одного із селищ Житомирщини. Чоловік раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини.
Нині чоловіка підозрюють у щонайменше 5 крадіжках.
Попередньо поліцейські з’ясували, що підозрюваний діяв у темну пору доби та обирав автомобілі вітчизняного виробництва, які власники залишали на ніч у дворах багатоповерхівок. Автомобільні акумулятори та інші речі із салону, що могли становити якусь цінність, він перепродував.
Наразі за вказаними фактами слідчі проводять досудове розслідування. Нагадуємо, що відповідно до ст. 185 (Крадіжка) КК України такі протиправні дії караються від штрафу до 5 років обмеження волі. Якщо ж вказані діяння вчиняються повторно, то винуватцеві загрожує уже позбавлення волі на аналогічний термін.
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