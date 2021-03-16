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За минулу добу на території області зафіксували 130 нових випадків захворювання на Covid-19, 16 людей померли

Протягом минулої доби діагноз Covid-19 підтвердили у 130 жителів Житомирщини, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 16 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 16.03.2021 (за минулу добу – 15 березня) зареєстровано 130 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 60323 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, 47077 осіб одужали, 982 випадки завершились летально.
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