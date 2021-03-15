У Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні пам'ятника Небесній Сотні

Житомирські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні пам'ятника Небесній Сотні на майдані Корольова у Житомирі, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора"
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У рамках досудового розслідування поліцейські проаналізували записи камер відеоспостереження та отримали інформацію про особу, ймовірно причетну до кримінального діяння.
Ним виявився житель обласного центру, 1979 р.н. Упродовж дня поліцейські Житомирського районного управління кілька разів перевіряли місце проживання чоловіка.
Увечері, коли він з’явився вдома, слідчі поліції за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури затримали його у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Тривають подальші слідчі дії.
За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.297 ( Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ.
Нагадаємо, у Житомирі чоловік каменем пошкодив
пам'ятник Небесній Сотні у Житомирі.