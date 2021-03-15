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Стрілянина у Житомирі: є загиблий

У центрі Житомира на вулиці Небесної Сотні сталась стрілянина, внаслідок чого помер чоловік, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.

Відомо, що стрілянина між двома чоловіками сталась сьогодні у одній із квартир будинку. Відомо, що один із чоловіків вистрілив із вогнепальної зброї іншому у груди. Від отриманого поранення постраждалий помер.

Стрілка затримали співробітники поліції одразу на місці події.
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