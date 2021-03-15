Обмеження руху транспорту та пішоходів - СБУ проведе масштабні навчання на Житомирщині

СБУ проведе на Житомирщині масштабні антитерористичні навчання, про це повідомляє прес-служба СБУ області, передає "Замкова гора"
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Навчання проводитимуть у період з 16 по 18 березня на території Коростенського району.
Їх метою є відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичним групам, перевірка рівня контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії.
Під час масштабних тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.
Служба безпеки України просить жителів та гостей регіону із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.