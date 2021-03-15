У Бердичеві зіштовхнулись два легковики, двоє людей отримали травми

Двоє людей отримали травми внаслідок зіткнення легковиків у Бердичеві, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".
Аварія сталась увечері 14 березня у районному центрі, на перехресті вулиць Н. Сосніної та М. Гоголя. У результаті зіткнення автомобілів травми отримали 5-річний хлопчик та дорослий чоловік.
Попередньо, близько 19:30 водій автомобіля «Ford Escort», 39-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку вул. Бистрицької, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталось лобове зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21074», за кермом якого перебував 32-річний бердичівлянин.
Унаслідок ДТП травми отримали пасажири ВАЗа: 5-річний хлопчик та його 28-річний батько. Їм надали медичну допомогу без ушпиталення.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують обставини та причини, що призвели до ДТП.
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