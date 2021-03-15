Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
 
  • 16:05 – Китай і Монголію накрила піщана буря. Є загиблі 
  • 15:54 – У Нідерландах поліція жорстко розігнала антикарантинний протест 
  • 15:31 – Археологи знайшли унікальний церемоніальний меч, якому близько 3 тисяч років (ФОТО) 
  • 14:45 – Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про електронний документообіг у кримінальному процесі 
  • 14:10 – В Україні задіяно найбільшу кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії, - Шмигаль 

У Бердичеві зіштовхнулись два легковики, двоє людей отримали травми

Двоє людей отримали травми внаслідок зіткнення легковиків у Бердичеві, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".

Аварія сталась увечері 14 березня у районному центрі, на перехресті вулиць Н. Сосніної та М. Гоголя. У результаті зіткнення автомобілів травми отримали 5-річний хлопчик та дорослий чоловік.

Попередньо, близько 19:30 водій автомобіля «Ford Escort», 39-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку вул. Бистрицької, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталось лобове зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21074», за кермом якого перебував 32-річний бердичівлянин.

Унаслідок ДТП травми отримали пасажири ВАЗа: 5-річний хлопчик та його 28-річний батько. Їм надали медичну допомогу без ушпиталення.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують обставини та причини, що призвели до ДТП.
У Бердичеві зіштовхнулись два легковики, двоє людей отримали травми

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» ДТП у Новограді-Волинському: постраждали четверо людей
» На Житомирщині зіштовхнулись два легковики, одна людина отримала травми
» Подвійна ДТП у Коростені, у зіткненні трьох автівок постраждав чоловік
» ДТП під Хорошевом на Житомирщині - троє людей травмовані, серед них дитина
» Двоє загиблих та двоє травмованих: під Житомиром зіштовхнулись два легковики
Залишити коментар

Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні ввели новий підхід до позбавлення водійських прав за п'яне водіння
Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про електронний документообіг у кримінальному процесі
В Україні задіяно найбільшу кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії, - Шмигаль
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Дубінського виключили з партії «Слуга Народу»
Китай і Монголію накрила піщана буря. Є загиблі
У Нідерландах поліція жорстко розігнала антикарантинний протест
Археологи знайшли унікальний церемоніальний меч, якому близько 3 тисяч років (ФОТО)
В кінці березня до Землі наблизиться 600-метровий астероїд
Скасовані авіарейси та закриті аеропорти - у Китаї почалась найбільша за десять років піщана буря
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
Працівник самостійно обиратиме банк для виплати зарплати – НБУ
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ. ФОТО
Кабмін призначив нового голову Податкової
Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора