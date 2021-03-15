У Житомирі розшукують вандала, який пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні
- 15.03.2021, 12:25,
- Житомирщина
У Житомирі правоохоронці розшукують чоловіка, який каменем пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Мова йде про пам'ятник, встановлений на майдані Корольова. Встановлені відеокамери зафіксували молодика, який підходить до меморіалу та умисно б’є каменем по його частинам. Нині поліцейські встановлюють особу вандала та водночас просять житомирян, які впізнали парубка, поінформувати про це.
Пошкодження пам’ятника виявили уранці 15 березня працівники комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради та повідомили до поліції.
За допомогою камер відеоспостерження поліцейські встановили точний час правопорушення – 14 березня 8:59.
Також на записах зафільмовано обличчя молодика. Нині тривають заходи для його встановлення.
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