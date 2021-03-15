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У Житомирі невідомий повідомив про замінування податкової інспекції

У Житомирі невідомий повідомив про замінування адміністративного приміщення податкової інспекції, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".

Повідомлення надійшло телефоном на спецлінію «102» близько 07:57 від чоловіка, який не назвався.

На місце події виїхали та працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського районного управління поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, патрульні та інші підрозділи поліції.

Забезпечується безпека людей та перевіряється інформація щодо можливого замінування приміщення, з якого евакуйовано близько 200 людей.

Тимчасово обмежено рух транспорту по вулиці Юрія Тютюнника.

Водночас поліцейські працюють над встановленням автора дзвінка.
У Житомирі невідомий повідомив про замінування податкової інспекції


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