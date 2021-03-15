У Житомирі невідомий повідомив про замінування податкової інспекції

У Житомирі невідомий повідомив про замінування адміністративного приміщення податкової інспекції, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".
Повідомлення надійшло телефоном на спецлінію «102» близько 07:57 від чоловіка, який не назвався.
На місце події виїхали та працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського районного управління поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, патрульні та інші підрозділи поліції.
Забезпечується безпека людей та перевіряється інформація щодо можливого замінування приміщення, з якого евакуйовано близько 200 людей.
Тимчасово обмежено рух транспорту по вулиці Юрія Тютюнника.
Водночас поліцейські працюють над встановленням автора дзвінка.
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