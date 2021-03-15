За минулу добу на території області 778 нових випадків Covid-19, 14 людей померли
- 15.03.2021, 09:44,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 778 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 14 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 15.03.2021 (за минулу добу – 14 березня) зареєстровано 778 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 60193 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, 46677 людей одужали, 966 осіб померли.
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