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У Новограді-Волинському рятувальники гасили пожежу у приміщенні, де розташовані аптека, шиномонтаж та магазин

Вчора у Новограді-Волинському у приміщенні, де розташовані одразу кілька закладів, сталась пожежа, про це повдіомили у прес-службі ДСНС області, передає "Замкова гора".

На місці події бійці ДСНС встановили, що загоряння виникло у будівлі, під одним дахом якої знаходяться декілька приміщень – магазин, аптека, шиномонтаж та підсобні приміщення, в яких зберігаються дрова та побутові речі. Проведеною розвідкою встановлено, що вогнем було охоплено дерев’яне перекриття над одним із підсобних пустуючи приміщень. Крім того, перекриття було утеплене мінеральною ватою, що значно ускладнювало процес ліквідації.

За 5 хв вдалося зупинити поширення вогню та о 19:45 повністю ліквідувати пожежу. Вогнем знищено 20 кв.м перекриття. Рятувальники запобігли подальшому розповсюдженню полум’я по всій площі будівлі.

Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.
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